BBC: Україна може зазнати поразки у 2024 році. Ось як це може виглядати

Колишній командувач Об’єднаного командування Об’єднаних сил Великої Британії попередив, що Україна може зазнати поразки від Росії у 2024 році.

Генерал сер Річард Барронс заявив в інтерв’ю BBC, що існує “серйозний ризик” того, що Україна програє війну цього року.

Причина, за його словами, полягає в тому, що “Україна може відчути, що вона не може перемогти”.

“І коли це станеться, чому люди будуть хотіти боротися і вмирати, просто захищаючи те, що не можна захистити?”

Україна ще не дійшла до цього моменту, пише BBC.

Але в її військах критично бракує боєприпасів, особового складу і засобів протиповітряної оборони. Його довгоочікуваний контрнаступ минулого року не зміг витіснити росіян із захоплених ними територій, і тепер Москва готується до літнього наступу.

Тож як це буде виглядати і які його ймовірні стратегічні цілі?

“Характер майбутнього російського наступу досить зрозумілий, – каже генерал Барронс.

“Ми бачимо, як Росія наступає на лінії фронту, використовуючи перевагу в артилерії, озброєнні і боєприпасах п’ять до одного, а також надлишок людей, посилений використанням новітніх озброєнь”.

Серед них – планерна бомба ФАБ, адаптована “”тупа бомба” радянських часів, оснащена крилами, GPS-наведенням і 1500 кг бризантної вибухівки, яка сіє хаос в українській обороні.

“В якийсь момент цього літа, – каже генерал Барронс, – ми очікуємо великого російського наступу з наміром зробити більше, ніж просто просуватися вперед з невеликими успіхами і, можливо, спробувати прорвати українську лінію оборони.

“І якщо це станеться, ми ризикуватимемо тим, що російські війська прорвуться, а потім просунуться в ті райони України, де українські збройні сили не зможуть їх зупинити”.

Але де саме?

Минулого року росіяни точно знали, де Україна може атакувати – з напрямку Запоріжжя на південь до Азовського моря. Вони спланували відповідні дії і успішно призупинили просування України.

Тепер “черевик на іншій нозі”, оскільки Росія нарощує свої війська і змушує Київ здогадуватися, де вона збирається атакувати наступного разу.

“Одна з проблем, з якою стикаються українці, – каже д-р Джек Вотлінг, старший науковий співробітник з питань наземної війни в аналітичному центрі Уайтхолла – Королівському інституті об’єднаних служб (Rusi), – полягає в тому, що росіяни можуть обирати, де вони можуть застосувати свої сили.

“Це дуже довга лінія фронту, і українці повинні бути здатні захистити її всю”.

Чого вони, звісно, не можуть.

“Українські військові втратять позиції, – каже д-р Ватлінг. “Питання в тому, наскільки сильно і які населені пункти постраждають”.

Цілком можливо, що російський Генеральний штаб ще не визначився з тим, на якому напрямку зосередити свої основні зусилля. Але можна в загальних рисах розбити різні варіанти їхніх дій на три основні напрямки.

Харків

“Харків, – каже д-р Вотлінг, – безумовно, вразливий”.

Як друге місто України, розташоване в небезпечній близькості до російського кордону, Харків є спокусливою ціллю для Москви.

Наразі він щодня зазнає ракетних ударів з боку Росії, а Україна не в змозі створити достатню систему протиповітряної оборони, щоб відбити смертоносну суміш з безпілотників, крилатих і балістичних ракет, спрямованих у його бік.

“Я думаю, що наступ цього року матиме своєю першою метою прорив з Донбасу, – додає генерал Барронс, – і їхня увага буде прикута до Харкова, який знаходиться за 29 км [18 миль] від російського кордону, що є головною цінністю”.

Чи зможе Україна продовжувати функціонувати як життєздатний суб’єкт, якщо Харків впаде? Так, кажуть аналітики, але це було б катастрофічним ударом як для її морального духу, так і для її економіки.

Донбас

Територія на сході України, відома під загальною назвою Донбас, перебуває у стані війни з 2014 року, коли підтримувані Москвою сепаратисти проголосили себе “народними республіками”.

У 2022 році Росія незаконно анексувала дві донбаські області – Донецьку та Луганську. Саме тут протягом останніх 18 місяців точилися найбільші бойові дії на суші.

Україна доклала величезних зусиль, як людських, так і матеріальних, намагаючись утримати спочатку місто Бахмут, а потім Авдіївку.

У цій спробі вона втратила обидва міста, а також деякі зі своїх найкращих бойових підрозділів.

Київ заперечує, що в результаті його опору росіяни зазнали непропорційно великих втрат.

Це дійсно так, і поле бою в цих місцях вже охрестили “м’ясорубкою”.

Але Москва має набагато більше військ, щоб кинути їх у бій, а Україна – ні.

Командувач силами США в Європі генерал Крістофер Каволі попередив, що якщо США не надішлють в Україну значно більше зброї та боєприпасів, то їхні війська будуть переважати на полі бою вдесятеро.

Має значення кількість. Тактика, керівництво та оснащення російської армії може поступатися українській, але вона має таку перевагу в чисельності, особливо в артилерії, що якщо вона нічого не зробить цього року, то за замовчуванням буде продовжувати відтісняти українські війська в західному напрямку, захоплюючи село за селом.

Запоріжжя

Це теж спокусливий приз для Москви.

Південноукраїнське місто з населенням понад 700 000 (у мирний час) розташоване в небезпечній близькості до лінії російського фронту.

Воно також є своєрідною колючкою в боці Росії, оскільки є столицею однойменної області, яку Росія незаконно анексувала, але місто все ще вільно живе в Україні.

Але потужні оборонні споруди, які Росія побудувала на південь від Запоріжжя минулого року, очікуючи нападу з боку України, тепер ускладнять російський наступ звідти.

Так звана “лінія Суровікіна”, що складається з потрійних шарів оборони, пронизана найбільшим і найгустіше заповненим мінним полем у світі. Росія може частково демонтувати його, але її підготовка, ймовірно, буде виявлена.

Стратегічна мета Росії цього року може бути навіть не територіальною. Вона може полягати в тому, щоб зламати бойовий дух України і переконати її західних прихильників у тому, що ця війна є програною справою.

Доктор Джек Вотлінг вважає, що мета Росії – “спробувати створити відчуття безнадійності”.

“Цей [російський] наступ не призведе до остаточного завершення конфлікту, незалежно від того, як він пройде для будь-якої зі сторін”, – каже він.

Генерал Барронс також скептично ставиться до того, що, незважаючи на жахливу ситуацію, в якій зараз опинилася Україна, Росія автоматично поверне собі перевагу, здійснивши рішучий наступ.

“Я думаю, що найбільш вірогідний результат – це те, що Росія досягне успіху, але не зможе прорватися.

“У неї не буде достатньо сил, щоб пробитися до річки [Дніпро]… але війна буде на руку Росії”.

Одне можна сказати напевно: президент Росії Володимир Путін не має наміру відмовлятися від нападу на Україну.

Він схожий на гравця в покер, який ставить усі свої фішки на перемогу. Він розраховує на те, що Захід не зможе надати Україні достатніх засобів для захисту.

Незважаючи на всі саміти НАТО, всі конференції і всі хвилюючі промови, є всі підстави вважати, що він може мати рацію.