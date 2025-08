BBC: Сумка за 7 мільйонів фунтів – абсурд чи виправдана інвестиція?

Поки в Лондоні відкривається pop-up-аукціон дизайнерських сумок, у модному світі триває справжня лихоманка, пише оглядача BBC Скарлетт Гарріс. Аукціонні доми з віковою історією фіксують рекордні суми, а ціни на люксові речі злітають до небес. Але чи може мода зрівнятися з мистецтвом, скажімо, з полотнами Пікассо?

«Я люблю, коли мої гроші на видноті — у моїй шафі», — казала героїня серіалу «Секс і місто» Керрі Бредшоу. Схоже, дедалі більше колекціонерів розділяє цю думку. Лише минулого місяця на аукціоні Sotheby’s у Парижі було продано поношену сумку Hermès, що належала самій Джейн Біркін, за 7 мільйонів фунтів (9,2 млн доларів). А днями лондонське відділення Sotheby’s відкрило тимчасовий салон, у якому до 22 серпня виставлено на продаж речі від Hermès, Rolex та Cartier.

Раніше модні відділи в аукціонних домах вважалися другорядними. Відомі бренди мали привабити покупців до більш «серйозних» лотів — живопису чи скульптур. Зіркове походження речей завжди додавало цінності — сукні принцеси Діани або Мерилін Монро продавалися значно дорожче, ніж подібні моделі без знаменитих власниць. Та продаж сумки Біркін за 7 мільйонів фунтів — безпрецедентний.

Наприклад, знамениту сукню Мерилін Монро, в якій вона виконала “Happy Birthday, Mr. President”, спершу продали у 1999 році за 1,3 мільйона доларів, а згодом — у 2016-му — вже за 4,8 мільйона. Наразі вона зберігається в музеї Ripley’s Believe It or Not!, хоча на Met Gala 2022 її вдягала Кім Кардаш’ян. Модна історикиня Кора Гаррінгтон зазначає, що поява Кардаш’ян лише підвищить майбутню ціну сукні, навіть попри можливі пошкодження.

«Зазвичай ушкодження знижує вартість, але тут — навпаки», — пояснює вона. Увага ЗМІ та соцмереж — як позитивна, так і негативна — теж впливає на кінцеву вартість. Так, інтерес до костюмів Керолін Бессетт-Кеннеді, яких торкнеться новий серіал Райана Мерфі, напевно призведе до зростання вартості її гардероба на майбутніх аукціонах.

Сьогодні вплив на ринок мають і сучасні інфлюенсери — як ті, що шукають найкращі копії дизайнерських речей, так і ті, хто купує оригінали. І, як зазначає Гаррінгтон, це лише збільшує попит на справжній люкс та ускладнює роботу експертів з автентифікації.

Не останню роль у підвищенні цін грають й онлайн-платформи — Depop, Vinted, eBay, Vestiaire Collective, TheRealReal — які зробили люкс доступнішим. Але, як застерігає професорка Уша Гейлі з Університету штату Канзас, надмірна «інвестиційна» гра на перепродажі може роздути ринок до небезпечного рівня.

«Зростання вартості архівних речей може віддалити моду від звичайних людей, перетворивши її на символи статусу, які мало кому доступні, навіть попри демократизацію моди в цифровому просторі», — зазначає вона.

Мода як вираження себе все більше поступається моді як інвестиції та демонстрації статусу. І поки Hermès продають за мільйони, питання «чи виправдана ця ціна» стає не менш модним, ніж сама сумка.