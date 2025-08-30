“Моя початкова мета була просто вдягати людей”. Джорджо Армані: 50 років у моді

У свої 91 рік Джорджо Армані залишається креативним директором, генеральним директором і єдиним акціонером модного дому, який він заснував у 1975 році. В інтерв’ю Financial Times дизайнер підсумував півстоліття роботи у моді та поділився думками про спадкоємність, вплив своїх ідей і головні уроки життя.

Армані визнав, що його найбільша слабкість полягає в тому, що він прагне контролювати все. Навіть під час хвороби влітку він дистанційно керував показами своїх колекцій через відеозв’язок, контролюючи кожну деталь – від примірок до макіяжу моделей. Попри труднощі, у вересні на Міланському тижні моди він представить виставку в Pinacoteca di Brera, приурочену до 50-річчя бренду – перший модний проєкт у стінах цього музею.

За п’ять десятиліть Армані перетворив невелику студію на глобальну імперію, що об’єднує одяг, косметику, меблі, готелі, ресторани й навіть флористичний підрозділ Armani/Fiori. У 2024 році виторг компанії становив 2,3 млрд євро. Його стиль – впливовий і водночас стриманий: він дав жінкам силу через костюми 1980-х, змінив підхід до чоловічого ділового одягу та створив моду поза короткочасними трендами.

Дизайнер у своєму будинку в Сен-Тропе / Фото Financial Times

Армані також відіграв ключову роль у зближенні моди та Голлівуду. Він одягав зірок на червоні доріжки ще з 1980-х і створював костюми для понад 200 фільмів, серед яких «Американський жиголо», «Недоторканні» та «Вовк з Волл-стріт». Його одяг у кіно та на подіумах цінують за позачасовість.

Говорячи про спадкоємність, дизайнер заявив, що передаватиме свої обов’язки поступово – родині, найближчим соратникам і, зокрема, Лео Делл’Орко, який відповідає за чоловічі колекції. Водночас експерти вважають, що бренд Армані вже вийшов за межі особистості його творця й залишиться впливовим у світі розкоші.

«Моя початкова мета була просто вдягати людей, але з часом я створив цілий спосіб життя, який можна визначити як світ природної вишуканості», – підсумував Джорджо Армані.