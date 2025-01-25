Базова загальновійськова підготовка: у Міноборони розповіли про обмеження для випускників без БЗВП

У вересні 2025 року в Україні розпочинається обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Нововведення є частиною комплексної реформи системи військової підготовки громадян.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Програма БЗВП реалізується відповідно до змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, підписаних Президентом України Володимиром Зеленським 15 січня 2025 року, та спрямована на формування у молоді необхідних військових навичок та забезпечення готовності громадян до захисту держави.

Зміни до закону не передбачають мобілізацію до 25 років. Водночас юнаки та дівчата віком від 18 до 25 років за власним бажанням можуть долучитися до служби в Силах оборони на контрактній основі.

Що включає програма БЗВП

Базова загальновійськова підготовка для студентів вищих навчальних закладів передбачає 300 академічних годин. Програма складається з двох компонентів:

теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти;

практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Коли необхідно проходити БЗВП

Для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти БЗВП викладатимуть на другому році навчання.

Для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра – на першому році навчання.

Хто має проходити підготовку

Теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров’я.

Жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Наслідки відмови від БЗВП

Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Випускники вишів не зможуть працевлаштуватися на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру без успішного проходження БЗВП.