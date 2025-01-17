Базова військова підготовка для студентів стартує у вересні 2025 року

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів України стартує у вересні 2025 року. Про це повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Курс передбачає 300 академічних годин, які поділені на теоретичну та практичну частини.

Теоретична підготовка триватиме 90 академічних годин і буде проводитися у навчальних закладах для всіх студентів, незалежно від статі.

Практичний курс займе 210 академічних годин і проходитиме у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах. Він є обов’язковим для чоловіків, придатних до військової служби за станом здоров’я, а для жінок – добровільним, за умови проходження медичного огляду.

Програма БЗВП охоплює тактичну, розвідувальну, психологічну підготовку, домедичну допомогу, основи військової дисципліни та навички поводження зі зброєю. Після завершення курсу студенти складатимуть військову присягу, отримуватимуть сертифікат та військово-облікову спеціальність.

15 січня 2025 президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік №12076.

Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів, які здобувають вищу освіту.