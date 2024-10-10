Кримінал

Батькові журналістки Рощиної, яка потрапила в полон до росіян, надійшло повідомлення про її смерть
10 Жовтня 2024 16:31
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журналіст, окупація
Вікторія Рощина / Фото: Facebook Вікторії Рощиної

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що батькові української журналістики Вікторії Рощиної Володимиру надійшло повідомлення про смерть доньки.

За офіційною інформацією від російської влади це сталося в процесі етапування з Таганрогу до Москви.

Згодом він видалив повідомлення про смерть журналістки і написав нове, що інформацію треба перевірити і чекати офіційних повідомлень української сторони.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях. У травні 2024 року росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.


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