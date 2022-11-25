Суспільство

Батальон “Відень” триматиме оборону аж до самої Перемоги (фото)

25 Листопада 2022 09:22
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біженці

Влітку у Відні було багато українських віп-біженців. Але насправді багато їх зараз, бо восени всі повернулися з морів, а діти пішли до школи, пише УП. У політичних та бізнесових колах наразі можна часто почути, що “у Відні – всі”.

Чому саме столиця Австрії?

По-перше, Відень визнано одним з найкращих і найзручніших міст для життя. А де ще рятуватися від війни віп-біженцям такої країни як Україна?

А по-друге, Відень вигідно розташований стратегічно, оскільки відстань від України невелика.

Бо як би хто не казав і не мріяв, але фінансове забезпечення таких “батальйонів” йде саме з України і саме тому бійці “Відня” можуть “тримати оборону” дуже і дуже довго. І робити це в “ріцах”, “хаятах”, “хілтонах” та “кемпінскі”.

Тримати оборону аж до самої Перемоги.

Видання публікує фото “корчів”, якими пересуваються по Австрії “бійці” батальйону “Відень”.


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