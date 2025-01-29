Суспільство

Батальйон “Ахіллес” розширили до полку безпілотних систем
29 Січня 2025 16:22
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Ілюстративне фото / 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес"
Ілюстративне фото / 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес"

Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї окремої штурмової бригади офіційно розширено до полку.

Про це повідомили на сторінці підрозділу у Facebook.

Новий підрозділ отримав назву 429-й окремий полк безпілотних систем “Ахіллес”. Його очолив капітан Юрій Федоренко.

“За неповні три роки зі стрілецької роти ТрО ми виросли до окремого полку безпілотних систем. Наша робота – це вогнева підтримка українських піхотинців та високоточна ліквідація супротивника у промислових масштабах”, – зазначили у підрозділі.

⚡️429 ОКРЕМИЙ ПОЛК БпС «АХІЛЛЕС» НАБИРАЄ КОМАНДУ Маємо гарні новини для України і вкрай невтішні для ворога! Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр масштабувався у 429 окремий полк безпілотних систем у складі Сухопутних військ України. Два роки ми успішно виконували бойові завдання за допомогою безпілотних систем. За цей час ми знищили та уразили близько 20 000 законних військових цілей противника. Коли полк буде укомплектовано, таких результатів можна буде досягнути упродовж року! 🚀Ми запускаємо масштабну рекрутингову кампанію. Приєднатися до підрозділу можна як шляхом мобілізації, так і підписавши контракт. Окрім того, можливі переводи з інших військових частин, та приймаються кандидати зі статусом СЗЧ. Борися за НАШЕ НЕБО – долучайся до Ахіллес – 429 окремий полк безпілотних систем: 📝Заповнити анкету: https://forms.gle/9K6Aumbnu1G94nvA9 📲Контактний номер: +380 96 380 9842 (08:00-20:00) 🧑🏻‍💻Більше інформації: https://achilles.army

Posted by Ахіллес – 429 окремий полк безпілотних систем on Wednesday, January 29, 2025

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