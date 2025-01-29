Батальйон “Ахіллес” розширили до полку безпілотних систем

⚡️429 ОКРЕМИЙ ПОЛК БпС «АХІЛЛЕС» НАБИРАЄ КОМАНДУ Маємо гарні новини для України і вкрай невтішні для ворога! Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр масштабувався у 429 окремий полк безпілотних систем у складі Сухопутних військ України. Два роки ми успішно виконували бойові завдання за допомогою безпілотних систем. За цей час ми знищили та уразили близько 20 000 законних військових цілей противника. Коли полк буде укомплектовано, таких результатів можна буде досягнути упродовж року! 🚀Ми запускаємо масштабну рекрутингову кампанію. Приєднатися до підрозділу можна як шляхом мобілізації, так і підписавши контракт. Окрім того, можливі переводи з інших військових частин, та приймаються кандидати зі статусом СЗЧ. Борися за НАШЕ НЕБО – долучайся до Ахіллес – 429 окремий полк безпілотних систем: 📝Заповнити анкету: https://forms.gle/9K6Aumbnu1G94nvA9 📲Контактний номер: +380 96 380 9842 (08:00-20:00) 🧑🏻‍💻Більше інформації: https://achilles.army