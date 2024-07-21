Барселона має намір “істотно” підвищити туристичний податок для круїзних мандрівників

Барселона має намір “істотно” підвищити туристичний податок для круїзних пасажирів, які відвідують місто менш ніж на 12 годин.

Це сталося на тлі протестів проти туризму, які відбулися по всій Іспанії протягом останніх тижнів, передає Sky News.

Хауме Колбоні, мер Барселони, підтвердив, що податок буде збільшено, але не сказав, на скільки.

Наразі туристичний податок для пасажирів круїзних суден із зупинкою становить 7 євро.

В інтерв’ю газеті El Pais пан Коллобоні сказав: “Ми збираємося запропонувати… істотно збільшити податок для пасажирів круїзів із заходом у порт”.

“У випадку з круїзними пасажирами із зупинкою (менше ніж 12 годин) спостерігається інтенсивне використання громадського простору без будь-якої користі для міста і відчуття заповненості та перенасиченості. Ми хочемо, щоб туризм був шанобливим по відношенню до місця призначення”.

Колбоні вважає, що туристи, а не місцеві платники податків, мають оплачувати місцеві проєкти, наприклад, встановлення кондиціонерів у школах.

Ця пропозиція має бути узгоджена з регіональним урядом Каталонії, додав мер.

Минулого місяця він оголосив, що Барселона заборонить здавати квартири в оренду туристам до 2028 року, що стало несподівано радикальним кроком у спробі стримати зростання цін на житло і зробити місто придатним для життя городян.

У 2023 році Барселона прийняла понад 12 мільйонів туристів, а у 2024 році очікується ще більше.

Раніше цього місяця протестувальники в місті обливали туристів із водяних пістолетів у межах демонстрацій з приводу кількості приїжджих.

Гості також не могли покинути свої готелі, коли учасники акції перекривали виходи, а тисячі людей, як повідомлялося, взяли участь у мітингу проти масового туризму.

Останніми тижнями активісти руху проти туризму провели акції протесту і в інших популярних місцях відпочинку в усій Іспанії, зокрема в Пальмі, Малазі та на Канарських островах, заявивши, що приїжджі підвищують вартість житла й позбавляють жителів можливості жити в центрах міст.

Ще одна акція протесту запланована в Пальмі, столиці острова Майорка на Балеарських островах, на вечір неділі.