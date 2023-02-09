Барбара Брильська порадила Лії Ахеджаковій їхати з Росії

Зірка фільму «Іронія долі, або З легкою парою!», польська актриса Барбара Брильська підтримала Лію Ахеджакову, яка була звільнена з театру «Современник». Як повідомляє «Абзац», Брильська порадила колегі виїхати з Росії.

«Лія, так тримати! Батьківщина, така Батьківщина, її недостойна. Звичайно, їй треба їхати. Вони не дадуть їй життя, ці прокляті Богом люди. Їй потрібно їхати і боротися», – прокоментувала свою заяву Барбара.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що останню постановку, за участю Ахеджакової, знімають з репертуару московського театру «Современник», в якому актриса служила все життя. Артистка відома своїми критичними висловлюваннями щодо російської агресії проти України.