Суспільство

Барбара Брильська порадила Лії Ахеджаковій їхати з Росії

9 Лютого 2023 20:51
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театр

Зірка фільму «Іронія долі, або З легкою парою!», польська актриса Барбара Брильська підтримала Лію Ахеджакову, яка була звільнена з театру «Современник». Як повідомляє «Абзац», Брильська порадила колегі виїхати з Росії.

«Лія, так тримати! Батьківщина, така Батьківщина, її недостойна. Звичайно, їй треба їхати. Вони не дадуть їй життя, ці прокляті Богом люди. Їй потрібно їхати і боротися», – прокоментувала свою заяву Барбара.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що останню постановку, за участю Ахеджакової, знімають з репертуару московського театру «Современник», в якому актриса служила все життя. Артистка відома своїми критичними висловлюваннями щодо російської агресії проти України.


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