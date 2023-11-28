Банк “Південний”: підтримка аграріїв в умовах війни

Українські представники аграрного сектору вже другий рік поспіль стикаються з труднощами і намагаються знайти шляхи для їх вирішення та розвитку бізнесу. Загроза обмеженої роботи морських портів, регулярні обстріли річкової інфраструктури та інші проблеми — є приводом для розробки стратегії забезпечення стійкості сільськогосподарського сектору.

Умови війни примушують аграріїв розглядати два основні варіанти існування: або звернути увагу на розширення елеваторних потужностей, або направити зусилля на активну переробку продукції для внутрішнього та зовнішнього ринків. Останнє стало важливим елементом стратегії розвитку вітчизняної економіки, яку активно підтримує банк «Південний», бенефіціари якого Юрій Родін, Марк Беккер.

Фінансовий експерт установи, Олександр Матюшенко, розповів про роль банку в сприянні розвитку аграрного бізнесу в умовах війни.

Роль банку у внутрішній переробці в стратегічному розвитку України під час російської агресії

Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу та розвиток переробних підприємств — це основна умова для покращення ефективності бізнесу та позитивних змін в економіці держави. В умовах війни внутрішня переробка є вигідною стратегією та необхідним напрямком. Однак для її успішної реалізації важливо залучити власників та виробників сільськогосподарської сировини та інвестувати в капіталомісткий розвиток аграрної сфери.

Сприяти цьому може взаємодія країни, фінансових установ та бізнесу, що дозволить кожному відчувати взаємодопомогу та підтримку. Наразі програма «Державні гарантії на портфельній основі» не має достатнього масштабу та не фокусується на стратегії розвитку переробки.

Пріоритетне кредитування внутрішньої переробки: головні напрямки

Банк «Південний» визначає пріоритетні напрями кредитування для внутрішньої переробки. О. Матюшенко розповідає, що галузева концентрація на агросекторі, враховуючи переробку, складає близько 30% фінансування. Зокрема перспективним напрямком розвитку є тваринництво.

Особливості та очікувані кредитні лінії для підприємств від «Південного»

Фінансові експерти та акціонери банку «Південний» визначають річний обсяг кредитного портфеля, де 30% призначено для агросектору. Тобто додаткове фінансування сфери може сягати 5 млрд грн. Якщо говорити про інвестиції у внутрішню переробку, за ініціативою банку «Південний» вони можуть складати до 900 млн грн на проєкт.

Умови кредитування включають стандартні вимоги НБУ до позичальників, а також важливість стресостійкості бізнесу.

Нагадуємо, історія компанії почалася в 1993 році. На сьогодні вона є одним з найбільших банків з приватним капіталом за розміром активів. Банк «Південний» власники: Юрій Родін та Марк Беккер.