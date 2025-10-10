Балтійські країни готуються до масових евакуацій на випадок можливої атаки Росії

Естонія, Латвія та Литва розробляють надзвичайні плани цивільного захисту, які передбачають масштабні евакуації населення у разі загрози або прямої атаки з боку Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Плани створюються на тлі зростання військових витрат Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Керівники служб цивільної оборони країн Балтії зазначають, що готуються до різних сценаріїв — від нарощування російських військ біля кордонів до кібератак, дезінформаційних кампаній чи навіть масового напливу біженців.

«Можливо, ми побачимо потужну армію вздовж наших кордонів із метою захопити всі три країни за кілька днів», — сказав глава литовської служби пожежогасіння Ренатас Позела. За його словами, у планах — підготовка до евакуації сотень тисяч людей.

У Литві, наприклад, передбачено розміщення до 300 тисяч осіб у школах, університетах, церквах та спортивних аренах. У Вільнюсі визначені пункти збору, маршрути для поїздів та автобусів, а також склади з необхідними запасами.

В Естонії готуються евакуювати до 10% населення країни, тобто приблизно 140 тисяч людей. Частину мешканців міста Нарва, де більшість становлять російськомовні громадяни, уряд готовий переселити до тимчасових притулків.

У Латвії планують, що до третини з 1,9 мільйона населення можуть тимчасово залишити свої домівки у разі надзвичайної ситуації.

При цьому жодна з трьох країн не передбачає масового переміщення людей за межі своїх кордонів — виїзд до Польщі через Сувальський коридор розглядатиметься лише як крайній варіант, адже цей маршрут також матиме стратегічне значення для пересування військ НАТО.

«Це дуже важливий сигнал для суспільства — ми готові до будь-якого розвитку подій і маємо чіткий план дій», — заявив радник уряду Литви Кестутіс Будріс.