Балістика, дрони та співпраця: в Україні пройшов Міжнародний форум оборонних індустрій-2024

У перший день жовтня в Україні відбувся Міжнародний форум оборонних індустрій DFNC2. Захід відвідали понад 750 людей із 30 країн світу.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, на захід завітали понад 280 оборонних компаній — українських та з-за кордону. Найчисельнішими стали делегації з Данії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Італії, Чехії.

“Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що війна не припинилася. І ми вдячні за все, що ми можемо зробити разом сьогодні і в майбутньому. І ми розраховуємо на наше партнерство не тільки під час війни. Але під час війни ми можемо краще зрозуміти одне одного”, – сказав президент.

Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, Україна вже інвестувала 4 мільярди доларів у розвиток власної промисловості, а наступного року планує ще збільшити фінансування.

“Наш пріоритет – розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами”, – заявив Умєров.

Також у межах форуму підписали кілька документів про співпрацю: