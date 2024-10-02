Економіка

Балістика, дрони та співпраця: в Україні пройшов Міжнародний форум оборонних індустрій-2024
2 Жовтня 2024 11:47
читать на русском →

У перший день жовтня в Україні відбувся Міжнародний форум оборонних індустрій DFNC2. Захід відвідали понад 750 людей із 30 країн світу.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, на захід завітали понад 280 оборонних компаній — українських та з-за кордону. Найчисельнішими стали делегації з Данії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Італії, Чехії.

“Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що війна не припинилася. І ми вдячні за все, що ми можемо зробити разом сьогодні і в майбутньому. І ми розраховуємо на наше партнерство не тільки під час війни. Але під час війни ми можемо краще зрозуміти одне одного”, – сказав президент.

Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, Україна вже інвестувала 4 мільярди доларів у розвиток власної промисловості, а наступного року планує ще збільшити фінансування.

“Наш пріоритет – розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами”, – заявив Умєров.

Також у межах форуму підписали кілька документів про співпрацю:

  • до офіційного початку події — 29 вересня — Лист про наміри між українськими Міноборони, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством оборони Данії про фінансову підтримку виробництва оборонної продукції в Україні;
  • Меморандум про взаєморозуміння між Мінстратегпромом та данським DI Defence and Security Industries Association;
  • українські компанії підписали низку документів з іноземними компаніями про розвиток виробництва боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, повітряних та морських дронів, ремонту західного озброєння.

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Жовтня 2024 12:52

ЗСУ офіційно підтвердили вихід із Вугледару
2 Жовтня 2024 12:07

Населення України, за прогнозами, до 2051 року скоротиться до 25 мільйонів
2 Жовтня 2024 11:47

Балістика, дрони та співпраця: в Україні пройшов Міжнародний форум оборонних індустрій-2024
2 Жовтня 2024 10:55

Після захоплення Вугледару Україна втратила увесь Волноваський район
2 Жовтня 2024 09:44

Окупанти поцілили по припортовій інфраструктурі Одещині (фото)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки