Балерину Ілзе Лієпу позбавили громадянства Литви за підтримку війни в Україні

Президент Литви позбавив російську балерину Ілзе Лієпу громадянства, адже вона Володимира Путіна та його війну проти України

Про це повідомив прессекретар президента Рідас Ясюлёніс, передає LRT.

Науседа позбавив громадянства Литви, надане як виняток, балерину Ілзе Лієпу, яка живе у Росії, а також колишнього співробітника КДБ – бізнесмена Юрія Кудімова.

В лютому комісія з питань громадянства пропонувала президентові позбавити обох росіян литовського громадянства.

Ідея такого рішення виникла після інтерв’ю Лієпи російським медіа. Тоді балерина засудила поведінку балтійських країн та підтримала війну Путіна проти України.