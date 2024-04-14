“Байєр” уперше в історії став чемпіоном Німеччини

Сьогодні клуб із Леверкузена здобув перемогу над “Вердером” і забезпечив собі чемпіонство в Бундеслізі за 5 турів до кінця турніру.
Es gibt kein Halten mehr! 😭🥹😍🥰🖤❤️#ForOurDream #Winnerkusen #DeutscherMeisterSVB— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 14, 2024
#B04SVW 5:0 | #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/oUTiPV3uz3
Національний чемпіонат “Байєр” виграв уперше за свою 119-річну історію і перервав гегемонію “Баварії”, яка була чемпіоном 11 років поспіль.
При цьому “Байєр” залишився єдиним клубом у 54 лігах Європи, який не програв жодного матчу з початку сезону – на його рахунку 37 перемог і 5 нічиїх.