Сьогодні клуб із Леверкузена здобув перемогу над “Вердером” і забезпечив собі чемпіонство в Бундеслізі за 5 турів до кінця турніру.

Національний чемпіонат “Байєр” виграв уперше за свою 119-річну історію і перервав гегемонію “Баварії”, яка була чемпіоном 11 років поспіль.

При цьому “Байєр” залишився єдиним клубом у 54 лігах Європи, який не програв жодного матчу з початку сезону – на його рахунку 37 перемог і 5 нічиїх.