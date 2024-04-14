Спорт

“Байєр” уперше в історії став чемпіоном Німеччини

14 Квітня 2024 20:58
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футбол
Гравці "Байєра" святкують перемогу в чемпіонаті / Фото з офіційного акаунта Bayer 04 Leverkusen

Сьогодні клуб із Леверкузена здобув перемогу над “Вердером” і забезпечив собі чемпіонство в Бундеслізі за 5 турів до кінця турніру.

Національний чемпіонат “Байєр” виграв уперше за свою 119-річну історію і перервав гегемонію “Баварії”, яка була чемпіоном 11 років поспіль.

При цьому “Байєр” залишився єдиним клубом у 54 лігах Європи, який не програв жодного матчу з початку сезону – на його рахунку 37 перемог і 5 нічиїх.


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