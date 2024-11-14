Політика

Байдена закликають збільшити допомогу Україні — Bloomberg
14 Листопада 2024 18:30
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байден, допомога, україна
Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Лідери Європейського Союзу закликали адміністрацію президента США Джо Байдена посилити підтримку України, щоб зміцнити позиції Києва до можливого приходу Дональда Трампа в Білий дім у січні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що Трамп, який має вступити на посаду 20 січня, заявив про намір швидко досягти домовленості між Києвом і Москвою. Це викликало занепокоєння у Європі, оскільки існує ризик, що така угода буде невигідною для України і може закріпити здобутки Росії від часу її вторгнення у 2022 році.

За інформацією джерел, європейські лідери та офіційні особи звернулися до США з проханням посилити військову підтримку України, надати більше зброї та артилерії, запровадити нові санкції проти ключових економічних джерел Росії та обмежити її доступ до заборонених технологій, які використовуються у зброї. Багато з цих запитів мали неформальний характер.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 13 листопада здійснив терміновий візит до Брюсселя, щоб запевнити союзників по НАТО та ЄС у тому, що США активізують свої зусилля з постачання ресурсів Україні перед інавгурацією нового президента, який критично ставиться до масштабів цих зусиль.

Блінкен зазначив, що ресурси — гроші, боєприпаси, зброя — будуть виділені з пакета допомоги в розмірі 61 мільярд доларів, схваленого Конгресом США на початку року. Він підкреслив, що “кожен долар, який є в нашому розпорядженні”, буде використано оперативно.


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