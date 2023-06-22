Політика

Байдена закликають надати Україні “найближчий шлях” до НАТО

22 Червня 2023 10:24
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україна, нато

Двопартійна група членів Палати представників і Сенату США направила Президенту США лист з закликом співпрацювати з союзниками США по НАТО для забезпечення отримання Україною на Саміті Альянсу у Вільнюсі конкретного та досяжного механізму набуття членства в НАТО.

Як повідомили в Офісі Зеленського, авторами листа є республіканці та демократи – Голова Гельсінської комісії США Дж.Вілсон, Співголова С.Коен, члени Комісії – сенатор Р.Блюменталь, Ш.Вайтхауз, конгресмени М.Ловлер і Р.Хадсон.

У співавторах – сенатор Л.Грем, конгресмени Л.Доггет, М.Квіглі, М.Каптур, Б.Фіцпатрік, Т.Кейн і Ш. Джексон – Лі.

У листі наголошується на важливості надання Україні з боку НАТО перспектив «найближчого шляху» щодо членства «в рамках перспективних зусиль із закладення основи для відновлення, розширення та зміцнення миру в регіоні» та підкреслюється «цінність, яку Україна привнесе в НАТО як взірець стійкої демократії та головної військової сили, яка дає відсіч росії на полі бою».


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