Байдена закликають надати Україні “найближчий шлях” до НАТО

Двопартійна група членів Палати представників і Сенату США направила Президенту США лист з закликом співпрацювати з союзниками США по НАТО для забезпечення отримання Україною на Саміті Альянсу у Вільнюсі конкретного та досяжного механізму набуття членства в НАТО.

Як повідомили в Офісі Зеленського, авторами листа є республіканці та демократи – Голова Гельсінської комісії США Дж.Вілсон, Співголова С.Коен, члени Комісії – сенатор Р.Блюменталь, Ш.Вайтхауз, конгресмени М.Ловлер і Р.Хадсон.

У співавторах – сенатор Л.Грем, конгресмени Л.Доггет, М.Квіглі, М.Каптур, Б.Фіцпатрік, Т.Кейн і Ш. Джексон – Лі.

У листі наголошується на важливості надання Україні з боку НАТО перспектив «найближчого шляху» щодо членства «в рамках перспективних зусиль із закладення основи для відновлення, розширення та зміцнення миру в регіоні» та підкреслюється «цінність, яку Україна привнесе в НАТО як взірець стійкої демократії та головної військової сили, яка дає відсіч росії на полі бою».