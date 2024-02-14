Політика

Байден звинуватив Трампа у підбиванні Путіна до атаки Альянсу

14 Лютого 2024 08:40
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байден, трамп
Джо Байден / Reuters

Президент Сполучених Штатів заявив, що Дональд Трамп підбиває президента РФ атакувати НАТО

Про це він заявив під час виступу в Білому домі.

На фоні неприйняття законопроєкту про фінансування допомоги іноземним державам, зокрема Україні, Байден сказав, що “в останні дні ці ставки зросли”.

“І це через те, що колишній президент подав світові небезпечний, шокуючий і, відверто кажучи, невідповідний американському духу сигнал. Лише кілька днів тому Трамп направив запрошення Путіну вторгнутися на територію деяких наших союзників, союзників НАТО”, — сказав американський лідер.

Він додав, що “ніякий інший президент в американській історії ніколи не схилявся” перед російським лідером.

“НАТО — це священне зобов’язання. Якщо Путін нападе на союзника НАТО, США захищатимуть кожен дюйм території НАТО, поки я обіймаю посаду президента”, — наголосив Джо Байден.


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Байден звинуватив Трампа у підбиванні Путіна до атаки Альянсу
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