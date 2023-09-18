Політика

Байден запропонує реформу Радбезу ООН

18 Вересня 2023 08:53
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байден, оон

Президент США Джо Байден на сесії Генасамблеї ООН запропонує зміни структуру Ради безпеки Організації об’єднаних націй.

Про це заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв’ю The Telegraph.

“Я думаю, президент Байден трохи докладніше розповість про це. Ми ясно дали зрозуміти і вважаємо, що настав час порушити питання про структуру Ради безпеки. Я думаю, президент Байден, Сполучені Штати, підтримали б більше членів”, – заявив Кірбі.

Повідомляється, що Байден наполягає на включення п’яти або шести нових постійних членів у Раду безпеки ООН, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії. Як можливі постійні члени також розглядаються Бразилія і ПАР.

Постійними членами Ради безпеки ООН є США, Росія, Британія, Китай та Франція – право вето є лише у постійних членів.


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