Суспільство

Байден захворів на коронавірус
18 Липня 2024 07:28
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байден, коронавірус
Джо Байден / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

17 липня у президента США Джо Байдена діагностували коронавірус.

Про це повідомляє CNN

Про хворобу повідомила президент та генеральний директор латиноамериканської правозахисної групи UnidosUS Джанет Мургіа, на конференції якої мав виступати Байден.

Очікувалося, що Байден виступить на конференції групи в Лас-Вегасі в середу ввечері.

“Я щойно розмовляла по телефону з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно отримав позитивний результат на Covid”.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр підтвердила інформацію про позитивний результат тесту на коронавірус у Байдена.

За її словами, президент США вакцинований і відчуває легкі симптоми.


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