Байден вирушає у європейське турне

Президент США Джо Байден вирушить з 9 по 13 липня в турне до Європи, під час якого спочатку прибуде до Британії, а потім вирушить на саміт НАТО у Вільнюсі та Гельсінкі.

“Спочатку президент Байден здійснить поїздку до Лондона на переговори з королем Карлом III та прем’єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення близьких відносин між нашими народами. Потім президент поїде до Литви до Вільнюса для участі у 74-му саміті НАТО з 11 по 12 липня” , – йдеться у заяві Білого дому.

Після саміту 13 липня Байден вирушить до Гельсінкі на саміт США та країн Північної Європи.