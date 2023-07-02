Політика

Байден вирушає у європейське турне

2 Липня 2023 18:20
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Президент США Джо Байден вирушить з 9 по 13 липня в турне до Європи, під час якого спочатку прибуде до Британії, а потім вирушить на саміт НАТО у Вільнюсі та Гельсінкі.

“Спочатку президент Байден здійснить поїздку до Лондона на переговори з королем Карлом III та прем’єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення близьких відносин між нашими народами. Потім президент поїде до Литви до Вільнюса для участі у 74-му саміті НАТО з 11 по 12 липня” , – йдеться у заяві Білого дому.

Після саміту 13 липня Байден вирушить до Гельсінкі на саміт США та країн Північної Європи.


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