Політика

Байден схвалив передачу ATACMS ще до візиту Зеленського, – ЗМІ

9 Жовтня 2023 20:30
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зброя, сша

Президент Джо Байден ухвалив рішення передати Україні ракети ATACMS перед візитом президента України Володимира Зеленського до США.

Про це повідомляє The New Yorker.

“У вересні, незадовго до того, як Зеленський здійснив свій другий візит до Вашингтона після вторгнення, Байден схвалив відправлення ATACMS в Україну після майже року опору цій ідеї”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що тим часом американські офіційні особи провели два раунди офіційних переговорів з Україною щодо умов меморандуму про взаєморозуміння.

Колишній чиновник повідомив виданню, що до грудня 2022 року радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван намагався змусити президента тиснути на росіян.

“Він запитував, чому б нам хоча б не сказати, що ми відправимо ATACMS, якщо ви (росіяни) не припините обстрілювати міста України?”, – йдеться в заяві.

Салліван нібито наводив цей аргумент щонайменше шість місяців, але президент Байден не хотів цього робити.


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