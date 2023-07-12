Політика

Байден пожартував під час зустрічі із Зеленським: ’’Ми від вас не відстанемо’’

12 Липня 2023 18:57
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сша, україна, байден

Президент США Джо Байден на полях саміту НАТО пожартував під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Він зазначив, що у нього є “погані новини для України”. 

Про це йшлось під час спільного брифінгу президентів США та України. 

Байден у своїй вступній промові наголосив, що він захоплюється українським народом, який сміливо протистоїть російській агресії. Він визнав, що українці хвилюються, бо зброя може не надто швидко надходити. Байден також наголосив, що Україна у майбутньому буде членом НАТО і що “всі це ще відсвяткують”. 

Наприкінці своїх слів президент США вирішив пожартувати, що мовляв “тепер Україна тепер нікуди не дінеться від США”. 

“Я хочу вам подякувати за те, що ви робите. Погана для вас новина у тому, що ми нікуди не подінемось, ми від вас не відстанемо”, – сказав Байден та посміхнувся. 


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