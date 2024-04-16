Політика

Байден поспілкувався з чеським прем’єром щодо України

16 Квітня 2024 07:50
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україна, чехія, байден
Джо Байден / Getty Images

Президент США зустрівся з прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалу. Лідери обговорили союзні відносини в НАТО, посилення оборонних можливостей Чехії підтримку України та інші питання.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, поширеному в понеділок за результатами переговорів.

«Лідери підкреслили свою непохитну підтримку України, яка захищається від жорстокого вторгнення РФ», – зазначається в повідомленні.

Вони також зосередилися на викликах у регіоні Близького Сходу, засудивши «кричущі й безпрецедентні атаки на Ізраїль з боку Ірану» та його проксі.

Президент США позитивно оцінив ухвалений в Чехії закону, який передбачає витрати щонайменше 2% ВВП на оборонні потреби. Крім того, Байден привітав рішення Праги придбати 24 американських F-35 на $4,5 мільярда, що посилить оборонні можливості цієї країни та взаємодію у сфері безпеки зі США.

Лідери також порушили питання щодо енергетичної безпеки, поглиблення стратегічних зв’язків та спільних демократичних цінностей.

Президент США і прем’єр-міністр Чехії також оголосили про намір укласти меморандум щодо протидії інформаційним маніпуляціям, що допоможе захистити демократичні інститути від іноземної дезінформації.


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