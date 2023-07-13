Політика

Байден попередив Пригожина про небезпеку

13 Липня 2023 21:46
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пригожин, байден

Президент США Джо Байден надав ватажку ПВК “Вагнер” Євгену Пригожину корисну пораду. Зокрема американський лідер пожартував щодо раціону російського терориста.

Про це йдеться у Bloomberg.

“На його місці я був би обережним з тим, що я їм. Я б стежив за своїм меню”, – сказав Байден під час пресконференції 13 липня у Гельсінкі по завершенню європейської поїздки.

Нагадаємо, що мали місце гучні випадки використання російськими спецслужбами нервово-паралітичних речовин і полонію для отруєння і вбивства політичних ворогів Путіна.

За словами Байдена, світові лідери на саміті НАТО у Вільнюсі обговорювали те, що не знають, де зараз перебуває Пригожин, і невизначеність щодо того, як цей заколот може вплинути на російські операції в Україні і майбутнє ПВК “Вагнер”.


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