Політика

Байден поки не прийняв рішення щодо другого президентського терміну

2 Січня 2023 08:22
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сша, байден

Президент США Джо Байден поки не прийняв рішення про те, чи добиватиметься він переобрання на посаду, яку займає, пише видання Politico з посиланням на приватні бесіди з поінформованими джерелами.

Раніше повідомлялося, що Байден може визначитися з цим під час відпустки, яку він проводить на острові Сент-Круа, за результатами консультацій із сім’єю та кількома обраними друзями та союзниками.

Газета пише, що на користь позитивного рішення говорить те, що президент “починає 2023 політично сильнішим, ніж 12 місяців тому, завдяки несподіваному успіху своєї партії на проміжних виборах, солідному набору законодавчих досягнень і стійкості альянсу, який він згуртував для підтримки України”.

На думку авторів публікації, завдяки цьому “ті, хто перебуває в оточенні президента, вважають, що існує велика і зростаюча ймовірність того, що він знову балотуватиметься, і що оголошення потенційно може бути зроблене раніше, ніж очікувалося, можливо, вже в середині лютого”.

“Навіть незважаючи на те, що деякі близькі Байдена переймаються наслідками кампанії для 80-річного президента”, на підтримку рішення балотуватися виступає також дружина президента Джілл Байден, зазначає видання.


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