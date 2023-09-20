Суспільство

Байден планує оголосити про надання “значного” пакету допомоги Україні

20 Вересня 2023 19:15
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сша, допомога, україна

Співрозмовник в адміністрації президента США повідомляє, що президент Джо Байден у четвер, 21 вересня, під час візиту Володимира Зеленського, має оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

“Очікується, що Джо Байден оголосить про значний пакет військової допомоги Україні в четвер, під час візиту (Володимира. – Ред.) Зеленського до Вашингтона”, – написав журналіст.

Джерелом інформації, вочевидь, став співрозмовник в адміністрації президента США; про оголошення нового пакета допомоги пишуть інші ЗМІ, посилаючись на такого співрозмовника.

Що саме входитиме до нового пакета допомоги, не повідомляється, але відомо, що українська сторона останні місяці активно просить США надати далекобійні ракетні системи ATACMS для ураження цілей у російському тилу.


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