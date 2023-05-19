Політика

Байден підтримав ідею готувати українських льотчиків на F-16

19 Травня 2023 18:10
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зброя, навчання, літаки

Президент США Джо Байден на саміті “сімки” у Хіросімі сказав союзникам, що він схвалив рішення про підготовку українських льотчиків на американських винищувачах F-16. Про це з посиланням на свої джерела повідомляють агентство AP та телекомпанія CNN.

“Ті, хто на умовах анонімності поговорив з нами про приватні бесіди Байдена з союзниками, сказали, що він оголосив, що схвалив навчання, яке, ймовірно, буде проведено в Європі в найближчі місяці”, – пише AP.

За словами співрозмовників агентства, Байден сказав лідерам країн “сімки”, що рішення про те, коли і скільки F-16 буде передано Україні, і які країни їх передадуть, теж буде ухвалено найближчими місяцями – поки триває підготовка пілотів.

Про намір навчити українських льотчиків літати на F-16 раніше оголосили Британія, Франція та Нідерланди. Ці країни створюють “коаліцію винищувачів”, яка має на меті забезпечити Україну сучасними західними бойовими літаками.

CNN у п’ятницю повідомила, що, за її даними, адміністрація Джо Байдена дала зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять експортувати винищувачі американського виробництва F-16 в Україну.


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