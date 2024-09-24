Байден очікує почути від Зеленського стратегічні плани на найближчі місяці, – Білий дім

Президенти Джо Байден та Володимир Зеленський під час зустрічі у четвер обговорять стан війни та останні події на полі бою, а також підтримку України та її захист від російської агресії.

Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Голос Америки.

“Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення своїх позицій”, – сказала речниця Білого дому.

Вона додала, що США протягом останніх двох місяців зосереджувалися на допомозі Україні у зміцненні протиповітряної оборони та захисті її енергетичної мережі від російських ударів.

Також вона сказала, що тепер президент Байден очікує почути від президента Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці.

У своєму виступі на Генасамблеї ООН президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну, допоки Україна не досягне перемоги й тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН.