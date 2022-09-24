Політика

Байден обіцяє “швидку та сувору відповідь” на очікувану нову анексію українських територій

24 Вересня 2022 11:48
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США ніколи не визнають території України чимось іншим, ніж частиною України, заявив президент США Джо Байден. Організовані Росією “референдуми” в окупованих нею українських регіонах – частинах Запорізької та Херсонської областей, а також самопроголошених “ДНР” та “ЛНР” – Байден назвав “бутафорією” та “надуманим приводом для анексії, що порушує міжнародне право та Статут ООН”.

За його словами, США, як і будь-яка країна, яка дотримується основних принципів Статуту ООН, відкинуть сфабриковані результати цих “референдумів”.

Разом із союзниками США та їхні партнери разом працюватимуть над тим, щоб вжити проти Кремля “швидких і суворих” економічних заходів за організацію псевдореферендумів, попередив глава Білого дому.


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