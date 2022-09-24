Байден обіцяє “швидку та сувору відповідь” на очікувану нову анексію українських територій

США ніколи не визнають території України чимось іншим, ніж частиною України, заявив президент США Джо Байден. Організовані Росією “референдуми” в окупованих нею українських регіонах – частинах Запорізької та Херсонської областей, а також самопроголошених “ДНР” та “ЛНР” – Байден назвав “бутафорією” та “надуманим приводом для анексії, що порушує міжнародне право та Статут ООН”.

За його словами, США, як і будь-яка країна, яка дотримується основних принципів Статуту ООН, відкинуть сфабриковані результати цих “референдумів”.

Разом із союзниками США та їхні партнери разом працюватимуть над тим, щоб вжити проти Кремля “швидких і суворих” економічних заходів за організацію псевдореферендумів, попередив глава Білого дому.