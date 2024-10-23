Байден назвав Трампа загрозою для демократії

22 жовтня президент США заявив, що Дональд Трамп є загрозою для демократії і його треба політично ізолювати.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми повинні заблокувати його. Політично заблокуйте його. Заблокуйте його. Ось що ми повинні зробити”.

За словами Байдена, кандидат від республіканців і колишній президент Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США. “Наша демократія буде під загрозою”, якщо Трамп переможе кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Трамп, коли балотувався в президенти в 2016 році, неодноразово головував на мітингах, на яких натовпи скандували “посадіть її”, маючи на увазі тодішнього кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Він не перешкоджав їм скандувати ці гасла.

Цього року під час мітингів на підтримку Гарріс її натовп іноді скандує “посадіть його”, маючи на увазі Трампа, якого визнали винним у 34 кримінальних злочинах, пов’язаними з приховуванням грошей, виплачених порнозірці. Йому також висунуто звинувачення в незаконній спробі скасувати свій програш на виборах 2020 року.

Але Гарріс припиняє скандування, кажучи, що Міністерство юстиції займеться цим питанням, поки вона намагається перемогти Трампа біля виборчих урн.