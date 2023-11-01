Байден може скористатися правом вето, якщо конгрес ухвалить закон про допомогу Ізраїлю без згадки України

Президент США Джо Байден заявив, що якщо конгрес ухвалить закон про виділення військової допомоги Ізраїлю, не включивши до нього згадку про підтримку України, то він скористається правом вето, повідомляє Reuters.

Адміністрація Байдена наполягає, що військова допомога Ізраїлю має розглядатися тільки в пакеті з допомогою Україні. Це не влаштовує деяких законодавців-республіканців, які готові схвалити фінансування допомоги Ізраїлю, але ставлять під сумнів витрати на підтримку України.

Разом із допомогою Ізраїлю та Україні до законопроєкту, запропонованого Білим домом, включено фінансування підтримки Тайваню і витрати на будівництво захисної стіни на кордоні з Мексикою. Загалом законопроєкт передбачає витрати на ці цілі в розмірі 106 мільярдів доларів.