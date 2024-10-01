Байден може підтримати вступ України в НАТО до закінчення повноважень президента, – FT

Президент США Джо Байден очолить наступну зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яка відбудеться 12 жовтня у Німеччині.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на неназваного західного посадовця, під час цієї зустрічі Байден може погодитися просунути статус заявки України на членство в НАТО.

“Західний посадовець, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просувати статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні”, – йдеться у матеріалі FT.

Залишаючи США цими вихідними, президент Володимир Зеленський сказав, що жовтень стане “часом ухвалення рішень”. Український лідер знову проситиме дозволу наносити удари по цілях на території Росії західними боєприпасами, розуміючи, що це один із небагатьох варіантів припинення бойових дій.

Йдеться про обмеження можливостей Росії і посилення тиску, щоб змусити її почати переговори, каже високопоставлений український чиновник. “Це реальний шанс, якщо ми думаємо про вирішення цієї війни”, – вважає він.