Політика

Байден, Макрон, Шольц та Стармер у Берліні пообіцяли Україні підтримку
18 Жовтня 2024 20:44
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байден, макрон, україна, шольц
Кір Стармер, Джо Байден, Олаф Шольц, Еммануель Макрон у Берліні / X Олаф Шольц

18 жовтня столиця Німеччини стала місцем проведення знакової зустрічі лідерів чотирьох провідних західних держав. Джо Байден, Олаф Шольц, Емманюель Макрон та Кір Стармер зібралися, щоб обговорити стратегію подальшої допомоги Україні.

За повідомленням CBS News, учасники саміту дійшли згоди щодо необхідності активізації підтримки української держави, особливо з огляду на наближення зимового періоду.

Президент США Джо Байден підкреслив ключове значення збереження єдності у підтримці України. Він наголосив, що витрати на цю підтримку незначні порівняно з потенційними наслідками світу, де домінує агресія.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив у готовності своєї країни надавати допомогу Україні “так довго, як це буде потрібно”. Він також розповів про плани щодо міжнародного кредитного пакету в розмірі 50 млрд доларів, який буде фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Шольц високо оцінив лідерство президента Байдена у консолідації світової підтримки України, зазначивши, що саме завдяки цьому плани Путіна зазнали невдачі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернув увагу на поступове ослаблення Росії, яка витрачає 40% свого бюджету на ведення війни. За його словами, минулого місяця російські війська зазнали рекордних втрат.

Усі учасники зустрічі одностайно підтвердили свій намір продовжувати рішучу підтримку України в її протистоянні російській агресії.


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