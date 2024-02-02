Суспільство

Бабак Тимко дав прогноз на весну

2 Лютого 2024 15:41
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тварини, погода
Бабак Тимко віщує, якою буде весна / Фото Суспільне Харків

Бабак Тимко віщує, що весна у 2024 році настане за шість тижнів. Бабак удвадцяте дав прогноз 2 лютого на біостанції в селі Гайдари.

Про це повідомляє “Суспільне Харків”.

“Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну”, — “переклала” віщування донька померлого хранителя традиції Дня бабака і начальника біостанції Віктора Токарського Надія Токарська.

День бабака на біостанції в Гайдарах під Змієвом започаткували у 2004 році харківські науковці на чолі з професором Віктором Токарським. За цей час про прихід весни оповіщали три бабаки. Самі ж науковці збігів з прогнозами синоптиків не відстежували.


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