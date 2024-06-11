«Азову» дозволили використовувати американську зброю

В Адміністрації Джо Байдена дали дозвіл українській бригаді «Азов» використовувати американську зброю, скасувавши накладену багато років тому заборону.

Про це пише Washington Post з посиланням на Державний департамент США.

Тепер «Азов», який від 2015 року входить до складу Нацгвардії, матиме доступ до такої самої військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ.

«Після ретельної перевірки українська 12 бригада спеціального призначення „Азов“ пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США», — заявив Держдеп, додавши, що не виявив жодних доказів порушень прав людини бригадою.

Приблизно 10 років тому «Азову» заборонили використовувати американську зброю, оскільки посадовці США вважали, що деякі з його засновників дотримуються расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів, а правозахисники ООН закидали бригаді порушення гуманітарних норм. Йдеться про «закон Ліхі», названий на честь його автора – колишнього сенатора Патрика Ліхі. Цей закон забороняє надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, якщо ті є причетними до серйозних порушень прав людини.

Скасування заборони було пріоритетом для українських посадовців, які кажуть, що бригада могла б бути більш ефективною під час оборони «Азовсталі» у 2022 році, якби мала доступ до американського обладнання. Членам бригади також заборонялося відвідувати навчання, організовані американськими військовими.