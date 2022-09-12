Суспільство

“Азов” заборонив використовувати свій шеврон без дозволу

12 Вересня 2022 11:29
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Зображення шеврону полку “Азов” офіційно зареєстровано в Українському інституті інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) як знак для товарів і послуг в Україні.

Про це повідомили у прес-службі військової частини 3057 Національної гвардії України, до складу якої входить підрозділ.

“Полк “Азов”, як правовласник, суворо забороняє суб’єктам господарської діяльності будь-якої форми власності здійснювати друк та виготовлення продукції з зображенням шеврону полку “Азов” або шеврону батальйону “Азов” без погодження з командуванням”, – йдеться у повідомленні.


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