“Азов” заборонив використовувати свій шеврон без дозволу

Зображення шеврону полку “Азов” офіційно зареєстровано в Українському інституті інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) як знак для товарів і послуг в Україні.

Про це повідомили у прес-службі військової частини 3057 Національної гвардії України, до складу якої входить підрозділ.

“Полк “Азов”, як правовласник, суворо забороняє суб’єктам господарської діяльності будь-якої форми власності здійснювати друк та виготовлення продукції з зображенням шеврону полку “Азов” або шеврону батальйону “Азов” без погодження з командуванням”, – йдеться у повідомленні.