Азербайджан затримав колишнього “голову” Нагірного Карабаху

В Азербайджані заявили про затримання колишнього “голови” Нагірного Карабаху Рубена Варданяна.

Про це повідомляє Armenia Today.

“Він був доставлений до міста Баку у супроводі співробітників Сил швидкого пересування Державної прикордонної служби. Затриманого передано відповідним державним органам для ухвалення до нього відповідного рішення”, – повідомила азербайджанська сторона.

Дружина Вардянана Вероніка Зонабенд підтвердила інформацію про затримання та заявила про “взяття його в полон”. За її словами, про затримання вона дізналася з азербайджанських ЗМІ, оскільки чоловік із нею не зв’язувався.

“Сьогодні вранці мого чоловіка Рубена Варданяна, філантропа, бізнесмена і колишнього держміністра “Республіки Арцах” заарештували і взяла в полон азербайджанська влада на кордоні при спробі покинути Арцах разом з тисячами інших вірмен, які рятуються від азербайджанської окупації”,- сказала Вероніка Зона.

Інформацію про те, що політик не виходить на зв’язок вже другий день, підтвердили і в його команді.

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Рубен Варданян – російський мільярдер вірменського походження, один із найбагатших бізнесменів, засновник компанії “Тройка Диалог”.

Він відмовився від російського громадянства у вересні 2022 року та переїхав у Нагірний Карабах. Через місяць на пропозицію т.зв. “президента республіки” Араїка Арутюняна він очолив “уряд”, але в лютому 2023 року був відправлений у відставку.