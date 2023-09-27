Політика

Азербайджан затримав колишнього “голову” Нагірного Карабаху

27 Вересня 2023 18:20
читать на русском →
карабах

В Азербайджані заявили про затримання колишнього “голови” Нагірного Карабаху Рубена Варданяна.

Про це повідомляє Armenia Today.

“Він був доставлений до міста Баку у супроводі співробітників Сил швидкого пересування Державної прикордонної служби. Затриманого передано відповідним державним органам для ухвалення до нього відповідного рішення”, – повідомила азербайджанська сторона.

Дружина Вардянана Вероніка Зонабенд підтвердила інформацію про затримання та заявила про “взяття його в полон”. За її словами, про затримання вона дізналася з азербайджанських ЗМІ, оскільки чоловік із нею не зв’язувався.

“Сьогодні вранці мого чоловіка Рубена Варданяна, філантропа, бізнесмена і колишнього держміністра “Республіки Арцах” заарештували і взяла в полон азербайджанська влада на кордоні при спробі покинути Арцах разом з тисячами інших вірмен, які рятуються від азербайджанської окупації”,- сказала Вероніка Зона.

Інформацію про те, що політик не виходить на зв’язок вже другий день, підтвердили і в його команді.

Азербайджанські прикордонники шукають серед біженців, які залишають Нагірний Карабах і вирушають до Вірменії, підозрюваних у військових злочинах

Рубен Варданян – російський мільярдер вірменського походження, один із найбагатших бізнесменів, засновник компанії “Тройка Диалог”.

Він відмовився від російського громадянства у вересні 2022 року та переїхав у Нагірний Карабах. Через місяць на пропозицію т.зв. “президента республіки” Араїка Арутюняна він очолив “уряд”, але в лютому 2023 року був відправлений у відставку.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Вересня 2023 18:50

Кабмін призначив нових заступників міністра оборони України
27 Вересня 2023 19:17

Англія, Польща, Латвія та Швеція бойкотуватимуть змагання УЄФА за участі російських команд
27 Вересня 2023 17:58

Обовʼязкова історія України: у Міносвіти повідомили деталі вступної кампанії 2024 року
27 Вересня 2023 17:12

Німеччина боїться передавати далекобійні ракети Taurus Україні, – WP
27 Вересня 2023 15:48

Правоохоронці викрили “на гарячому” суддю з Броварів
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
усі думки