Політика

Азербайджан почав військову операцію в Карабасі з “метою відновлення конституційного ладу”

19 Вересня 2023 12:58
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карабах

Міністерство оборони Азербайджану розпочало “антитерористичні заходи” в Нагірному Карабаху, в регіоні тривають взаємні обстріли між азербайджанською та вірменською арміями.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

У Баку заявляють, що вірмени регулярно обстрілюють позиції армії Азербайджану в Карабаху, мінують місцевість та будують фортифікації, а також збільшують кількість військової техніки та особового складу.

Азербайджанці звинувачують вірмен у підриві на міну цивільного автомобіля на дорозі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша 19 вересня — вони пишуть, що міна була встановлена диверсійною групою армії Вірменії та забрала життя цивільних.

Також того ж дня під час підриву на міні загинули азербайджанські військові, заявили у відомстві.

“У регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру. Із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та в глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їхні довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об’єкти військового призначення”, — сказано в повідомленні.


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