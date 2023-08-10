Суспільство

Азербайджан допоможе розміновувати територію України

10 Серпня 2023 17:45
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допомога, розмінування, Азербайджан

Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв повідомив про збільшення розміру пакета допомоги нашій державі, зокрема щодо “гуманітарного розмінування” українських територій.

Про це він заявив під час зустрічі із заступником міністра внутрішніх справ України Богданом Драп’ятим. 

За словами, азербайджанського посла, до нового пакету допомоги Україні увійде машина для механізованого розмінування.

Окрім того, сторони обговорили організацію майбутніх тренінгів на території Азербайджану задля обміну досвідом у питанні гуманітарного розмінування.

“Азербайджан долучається до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських спеціалістів у сфері розмінування. Наш досвід дуже цікавий для вас. Ми говоримо не лише про національні можливості, але й про міжнародні місії у яких був залучений Азербайджан”, – зазначив Сеймур Мардалієв.

Загалом Азербайджан має намір надавати допомогу Україні за чотирма напрямками:

  • медико-психологічній реабілітації для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення Росії;
  • реабілітації військовослужбовців; 
  • наданні допомоги в енергетичному секторі;
  • післявоєнній відбудові України.

“Ми обрали для нашого співробітництва місто Ірпінь, ми говоримо про відбудову інфраструктури міста. Концепція проекту передбачає відбудову архітектурного центру, спортивного комплексу, розбудову нового мистецького центру для дітей, надання медичного устаткування для госпіталю”, – повідомив Сеймур Мардалієв.


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