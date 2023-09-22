Техно

Автор “Гри престолів” подав до суду на власника ChatGPT

22 Вересня 2023 08:38
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ChatGPT

Американські письменники Джордж Мартін та Джон Гришем подали до суду на компанію OpenAI, власника ChatGPT, стверджуючи, що їхні авторські права були порушені при створенні системи навчання, передає ВВС.

Мартін відомий своєю фентезійною серією “Пісня льоду та полум’я”, за якою НВО зняв серіал “Гра престолів”.

ChatGPT та інші великі мовні моделі “навчаються” шляхом аналізу величезної кількості даних, які часто отримуються з інтернету.

У позові стверджується, що книги авторів були використані без їхнього дозволу для того, щоб зробити ChatGPT “розумнішим”.

Серед інших відомих авторів, згаданих у позові – Джонатан Франзен, Джоді Пікоулт та Джордж Сондерс.

Справу передано до федерального суду Манхеттена (штат Нью-Йорк) Гільдією авторів (Authors Guild) – торговою групою США, що виступає від імені названих авторів.

Згідно із заявою, вона звинувачує OpenAI у “систематичній крадіжці в масовому масштабі”.

Компанія OpenAI заявила, що поважає права авторів і вважає, що “вони мають отримувати зиск від технологій ШІ”.


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