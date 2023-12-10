Політика

Союзники Орбана натаскують республіканців на припинення підтримки України

10 Грудня 2023 19:49
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сша, допомога, Угорщина, україна

Союзники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрічаються з республіканцями у Вашингтоні, щоби виступити за припинення військової підтримки України з боку США, пише The Guardian.

У дводенному закритому заході, організованому аналітичним центром Heritage Foundation, візьмуть участь угорські чиновники та науковці. На ньому обговорюватимуться війна в Україні та інші теми.

Напруженість у Вашингтоні щодо майбутнього України висока: республіканці в Сенаті нещодавно заблокували екстрений законопроект щодо фінансування Києва. Орбан, критик допомоги Україні та союзник Путіна, намагається заблокувати допомогу ЄС та виступає проти членства України в ЄС.

Дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини, повідомило: «Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде через Конгрес. Саме тому він намагається заблокувати допомогу з боку ЄС».

Heritage Foundation виступив проти допомоги США Україні, а його керівництво високо оцінило політику Орбану.

Посольство Угорщини у Вашингтоні активно взаємодіє з республіканцями, хоча його вплив на фінансування України з боку США є сумнівним.

Тим часом прихильники України лобіюють республіканців, наголошуючи на важливості продовження допомоги.


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