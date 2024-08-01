Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі: є загиблий

30 липня мікроавтобус з українською реєстрацією потрапив у смертельне ДТП під Познанню в Польщі.

Про це повідомляє МЗС України у коментарі “Укрінформу”.

У польських ЗМІ інформація про аварію з’явилась одразу після події, увечері 30 липня, але тоді не набула розголосу в українських ЗМІ.

Повідомляли, що на 172-му кілометрі траси A2 під Познанню зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. У поліції зазначили, що автобус Fiat Ducato в’їхав у вантажівку ззаду. Найбільше постраждала ліва частина кабіни біля місця водія.

В МЗС України повідомили, що мікроавтобус мав українську реєстрацію і перевозив громадян України.

“За наявною інформацією “Fiat Ducato” врізався в задню частину вантажівки на ділянці автомагістралі, де тривають роботи з будівництва смуги. В мікроавтобусі перебувало 7 громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці, шестеро пасажирів було госпіталізовано з ушкодженнями різної тяжкості”, – повідомили у пресслужбі.

У відомстві зазначили, що стан постраждалих оцінюється як стабільний.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України у Вроцлаві.