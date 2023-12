Австрія зняла заперечення з 12-го пакету санкцій ЄС

Австрія зняла заперечення проти 12-го пакету санкцій ЄС щодо Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну. Формальна процедура схвалення санкцій завершиться наступного тижня. Про це повідомляє кореспондент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Рікард Йозвяк. В силу новий пакет має набути Нового року.

