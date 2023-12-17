Економіка

Австрія зняла заперечення з 12-го пакету санкцій ЄС

17 Грудня 2023 10:37
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санкції

Австрія зняла заперечення проти 12-го пакету санкцій ЄС щодо Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну. Формальна процедура схвалення санкцій завершиться наступного тижня. Про це повідомляє кореспондент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Рікард Йозвяк. В силу новий пакет має набути Нового року.

Досягнення домовленостей підтверджує також Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Австрія добивалася виключення Raiffeisen Bank International зі списку “міжнародних компаній – спонсорів війни”, який веде українська влада. До нього включаються іноземні компанії, які працюють у Росії і які приносять бюджету країни істотні доходи. Австрійський Raiffeisen Bank, на відміну багатьох інших західних банків, продовжив працювати у Росії після широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Як пише Reuters, Україна під час переговорів погодилася прибрати Raiffeisen Bank зі списку “спонсорів війни”. Наразі у цьому списку йдеться, що статус банку як “спонсора” припинено на період проведення двосторонніх консультацій з представниками Європейської комісії. Раніше зі списку – через погрози Будапешта накласти вето на фінансову допомогу Україні – було видалено угорський банк OTP. У ньому залишається низка компаній зі штаб-квартирами в країнах ЄС, зокрема німецька Knauf, французькі “Ашан”, “Ів Роше” та “Леруа Мерлен”. Санкції проти цих компаній в Україні не запроваджено, як йдеться на сайті, позначення “міжнародний спонсор війни” має лише “репутаційний характер”.

Раніше повідомлялося, що 12 пакет санкцій погодили лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі 14-15 грудня. Однак увечері 15 грудня з’явилися повідомлення, що в Австрії залишалися заперечення.


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