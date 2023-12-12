Політика

Австрія блокує черговий пакет санкцій ЄС проти РФ 

12 Грудня 2023 20:55
читать на русском →
санкції, австрія, єс, рф

Посли Євросоюзу досі не змогли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії – цього разу через позицію Австрії, якій не подобається, що у списку спонсорів війни перебуває Raiffeisen Bank.

Про це повідомляє редактор “Радіо Свобода” з питань Європи Рікард Джозвяк у своєму Twitter (Х), пише “Європейська правда”

За його словами, невдоволення Австрії викликає той факт, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

“Посли ЄС досі не погодили 12-й пакет санкцій щодо РФ. Тепер Австрія скаржиться на те, що банк Raiffeisen потрапив до українського чорного списку НУО”, – написав журналіст.

Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу в Росії, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2023 18:32

Президент України прибув до Конгресу США
12 Грудня 2023 15:27

Кібератаку на “Київстар” розслідує СБУ
12 Грудня 2023 13:33

Бійці 24 бригади відбили один із териконів у Горлівці
12 Грудня 2023 13:19

Туск заявив, що його уряд вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12 Грудня 2023 13:17

В Monobank також заявили про масовану хакерську атаку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки