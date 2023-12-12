Австрія блокує черговий пакет санкцій ЄС проти РФ 

Посли Євросоюзу досі не змогли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії – цього разу через позицію Австрії, якій не подобається, що у списку спонсорів війни перебуває Raiffeisen Bank.

Про це повідомляє редактор “Радіо Свобода” з питань Європи Рікард Джозвяк у своєму Twitter (Х), пише “Європейська правда”

За його словами, невдоволення Австрії викликає той факт, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

“Посли ЄС досі не погодили 12-й пакет санкцій щодо РФ. Тепер Австрія скаржиться на те, що банк Raiffeisen потрапив до українського чорного списку НУО”, – написав журналіст.

Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу в Росії, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів.