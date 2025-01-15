Суспільство

Австралія викликала посла РФ через повідомлення про вбивство полоненого солдата
15 Січня 2025 14:28
Українські полонені / Фото ілюстративне: Укрінформ
Українські полонені / Фото ілюстративне: Укрінформ

Австралія викликала російського посла у зв’язку з повідомленнями про те, що житель Мельбурна, який воював на боці України, був убитий після того, як потрапив у російський полон.

Про це заявив прем’єр-міністр Ентоні Албанезе, пише Reuters.

Інформація про вбивство австралійця з’явилася напередодні. Військовий, який просив його не називати, повідомив, що російські солдати вбили військовослужбовця ЗСУ, який раніше працював шкільним учителем у Мельбурні. За інформацією видання Herald Sun.

“Він був страчений, його тіло знайдено. Зараз невідомо, де воно перебуває”, – ідеться в публікації.

Уряд Австралії звернувся до російської влади з проханням негайно підтвердити статус Оскара Дженкінса і залишається “серйозно стурбованим” повідомленнями про його загибель, заявив Альбанезе під час пресконференції.

“Ми будемо чекати, коли з’являться факти. Але якщо Оскару Дженкінсу було завдано якоїсь шкоди, це абсолютно неприпустимо, і австралійський уряд вживатиме найрішучіших заходів”, – сказав Албанезе.

Чи вишле Австралія російського посла або відкличе свого посланника в Москві – не відомо, адже Албанезе відповів, що його уряд визначиться з реакцією після перевірки всіх повідомлень.

Оскар Дженкінс / Фото: focus.ua

Оскар Дженкінс воював за Україну: що про нього відомо

Вчитель із Мельбурна Оскар Дженкінс служив разом з українськими військовими. Як повідомляють ЗМІ, австрієць потрапив в російський полон минулого року.

“На відео, знятому в той час, видно, як його, одягненого в бойову форму, запитують, чи не є він найманцем”, – йдеться в повідомленні.

Австралія є однією з найбільших країн, що не є членами НАТО, які підтримують Україну і надають їй допомогу, боєприпаси та оборонну техніку.


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