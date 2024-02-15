Політика

Авдіївка ризикує потрапити під контроль РФ – Білий дім

15 Лютого 2024 21:53
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сша, допомога
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі / Фото: Getty Images

Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки українські війська не мають артилерійських снарядів. Конгресу США потрібно швидко схвалити нову допомогу для України.

Про на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він розповів, що на сході України бої є неймовірно інтенсивними. Зокрема, це стосується ситуації довкола Авдіївки.

“На жаль, українці повідомляють, що ситуація є критичною. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка може опинитися під російським контролем. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси”, – зазначив Кірбі.

Чиновник нагадав, що оскільки Конгрес досі не схвалив нове фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів, США не можуть передати українським захисникам артснаряди для зриву російських атак.

“Російські війська зараз досягли українського укріплення в Авдіївці і починають долати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна. Нам потрібно, щоб конгрес ухвалив додатковий законопроект про національну безпеку без подальшої тяганини”, – додав Кірбі.


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