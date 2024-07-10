Аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару по Києву 8 липня завершили

Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві після російського удару 8 липня завершено.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram

Внаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 людей вдалося врятувати.

“Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус “країни-терориста”. Рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя”, − підсумували у ДСНС.