Суспільство

Аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару по Києву 8 липня завершили
10 Липня 2024 08:47
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київ
Наслідки удару / Telegram

Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві після російського удару 8 липня завершено.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram

Внаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 людей вдалося врятувати.

“Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус “країни-терориста”. Рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя”, − підсумували у ДСНС.


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