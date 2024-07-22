Економіка

AUTO-Consulting: В Україні з автосалонів викупили всі автомобілі
22 Липня 2024 14:40
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авто
Ілюстративне фото / Фото Hyundai Ukraine

У четверг Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт №11416 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який передбачає введення 15% військового збору при купівлі (першій реєстрації) авто. І ось вже є перша реакція авторинку.

Як повідомив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, за пʼятницю і першу половину суботи з автосалонів покупці викупили всі автомобілі. Автосалони пусті, пише AUTO-Consulting.

Покупці намагаються швидко придбати ті автівки, які є у наявності, щоб уникнути сплати додаткових 15% нового податку.

“Але такий ефект буде недовгим, бо потім продажі зупиняться і замість підвищення наповнення бюджету, Уряд отримує падіння”, – вважають у ВААІД.

Більше того, навіть 5% відрахувань у Пенсійний фонд, які і зараз сплачують покупці, будуть під питанням. Бо навантаження у 20% при купівлі автомобіля – це вже велика сума, до якої покупці будуть звикати дуже довго.

Поки що законопроєкт №11416 – це лише пропозиції Уряду по підвищенню надходжень у бюджет. Але цей закон може дуже швидко вступити в дію.


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AUTO-Consulting: В Україні з автосалонів викупили всі автомобілі
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