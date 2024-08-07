Атомна генерація наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії, – Галущенко

Атомна генерація наразі забезпечує до 60 % споживання електроенергії, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання”, – цитує міністра пресслужба Міненерго.

Також у Міненерго сподіваються, що Верховна рада уже найближчим часом розгляне урядовий законопроєкт про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які додатково дадуть в українську енергосистему 2,2 ГВт потужності.