Економіка

Атомна генерація наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії, – Галущенко
7 Серпня 2024 21:43
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електроенергія
Міністр енергетики України Герман Галущенко / Фото: УНІАН

Атомна генерація наразі забезпечує до 60 % споживання електроенергії, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання”, – цитує міністра пресслужба Міненерго.

Також у Міненерго сподіваються, що Верховна рада уже найближчим часом розгляне урядовий законопроєкт про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які додатково дадуть в українську енергосистему 2,2 ГВт потужності.


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